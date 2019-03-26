"Ювентус": "Роналду получил незначительную травму бедра"

"Ювентус" на своем официальном сайте опубликовал сообщение о травме нападающего Криштиану Роналду. Форвард получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2020 Португалия - Сербия (1:1).

- Обследование в Португалии показало, что у Роналду, вероятно, незначительная повреждение мышц-сгибателей правого бедра, - говорится в сообщении. - За его состоянием будет проводиться наблюдение, будет проведено еще одно обследование, чтобы определить срок его возвращения.

До этого португалец заявил что он, по его ощущениям, пропустит не более двух недель. 34-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 36 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил 24 мяча при 12 голевых передачах.

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