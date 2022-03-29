«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов платить ему более 10 миллионов евро в год

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, со стороны 29-летнего француза были сигналы о желании вернуться в туринский клуб.

Отмечается, что «Ювентус» не готов платить полузащитнику более 10 миллионов евро в год.

Напомним, что Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал восемь результативных передач в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.