«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов платить ему более 10 миллионов евро в год
«Ювентус» заинтересован в возвращении Поля Погба
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, со стороны 29-летнего француза были сигналы о желании вернуться в туринский клуб.
Отмечается, что «Ювентус» не готов платить полузащитнику более 10 миллионов евро в год.
Напомним, что Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал восемь результативных передач в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|
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|
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|
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|
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|35
|
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|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
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|7
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|22
|
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|3.04
|00:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|3.04
|00:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|3.04
|00:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.04
|00:00
|
Милан – Болонья
|- : -
|3.04
|00:00
|
Салернитана – Торино
|- : -
|3.04
|00:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|00:00
|
Специя – Венеция
|- : -
|3.04
|00:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|3.04
|00:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|3.04
|00:00
|
Ювентус – Интер
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
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|24
|1
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