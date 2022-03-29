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«Ювентус» хочет вернуть Погба, но не готов платить ему более 10 миллионов евро в год

«Ювентус» заинтересован в возвращении Поля Погба
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, со стороны 29-летнего француза были сигналы о желании вернуться в туринский клуб.

Отмечается, что «Ювентус» не готов платить полузащитнику более 10 миллионов евро в год.

Напомним, что Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал восемь результативных передач в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/caso-pogba-l-idea-della-juve-dopo-le-parole-di-addio-al-manchest-49937

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
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Швеция

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21%

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Обе забьют - да

15%

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X2

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Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

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X2

17%

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16%

1.46
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Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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3.04 00:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 00:00
Верона – Дженоа
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Лацио – Сассуоло
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3.04 00:00
Милан – Болонья
 - : -
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Салернитана – Торино
 - : -
3.04 00:00
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