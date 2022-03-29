«Атлетико» намерен купить Мартинеса, если выйдет в Лигу чемпионов

Нападающий «Интера» Мартинес может продолжить карьеру в «Атлетико»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Сезар Луис Мерло в Twitter.

По информации источника, «Атлетико» попробует подписать 24-летнего аргентинца, если выйдет в Лигу чемпионов.

Отмечается, что нападающий счастлив в «Интере», но будет готов уйти ради того, чтобы миланский клуб хорошо заработал.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Интер». Контракт нападающего с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.