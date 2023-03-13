«Ювентус» примет решение о будущем Погба в конце сезона

Руководство «Ювентуса» недовольно тем, что полузащитник Поль Погба часто травмируется. Летом футболист может покинуть команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в клубе разочарованы трансфером француза. По окончании сезона «Ювентус» обсудит с игроком его будущее.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». С того момента он провел всего две игры в Серии А, поскольку сразу после трансфера полузащитник получил серьезную травму, из-за которой был вне игры до февраля этого года.