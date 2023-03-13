Стали известны сроки восстановления Поля Погба

Выяснилось, сколько времени потребуется полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба на восстановление после очередной травмы. Ранее он получил повреждение приводящей мышцы.

По данным La Gazzetta dello Sport, на восстановление французу понадобится около месяца. На поле футболист вернется не раньше апреля.

В сезоне 2022/23 Погба провел за «Ювентус» только два матча.

«Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице серии А.