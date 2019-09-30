«Ювентус» предпринял новую попытку вернуть себе звание чемпиона Италии сезона-2005/06

«Ювентус» намерен добиться отмены решения передать звание чемпиона Италии «Интеру» по итогам сезона-2005/06, утверждает Corriere dello Sport.

В результате скандала с договорными матчами, вошедшего в историю как «кальчополи» или «моджигейт», «Ювентус» был лишен чемпионских титулов 2005 и 2006 годов, причем последний был передан «Интеру», а сами туринцы были отправлены в серию Б.

«Ювентус» направил апелляцию в Коллегию спортивного трибунала НОК Италии в надежде если не вернуть себе титул 2006 года, то хотя бы лишить «Интер» чемпионского звания.

Отметим, что 6 октября «Юве» и «Интер» встретятся в рамках 7-го тура чемпионата Италии.

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