Фабио Ливерани покинул пост главного тренера «Кальяри». Его место может занять 74-летний Раньери

Фабио Ливерани покинул пост главного тренера «Кальяри», сообщает сайт клуба.

Помощник тренера Чезаре Бово, технические сотрудники Федерико Фабеллини, Джузеппе Каппелло (матчевый аналитик) и спортивный директор Маурицио Кантарелли также были освобождены от своих обязанностей.

Исполняющим обязанности главного тренера временно будет Роберто Муцци.

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить «Кальяри» в серии B, сообщает инсайдер Николо Скира. Именно 74-летний специалист является основным кандидатом на вакантную должность.

После 18 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.