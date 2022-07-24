«Ювентус» предложил «ПСЖ» 15 миллионов евро за Паредеса
«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает Corriere dello Sport.
Туринцы предложили за 27-летнего аргентинца 15 миллионов евро, а также бонусы. Итальянская команда надеется арендовать аргентинца с обязанностью выкупа следующим летом.
Однако «ПСЖ» хочет получить за трансфер 20 миллионов евро.
Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.
В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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|Наполи
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4
|Ювентус
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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6
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9
|Верона
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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