«Ювентус» предложил «ПСЖ» 15 миллионов евро за Паредеса

«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает Corriere dello Sport.

Туринцы предложили за 27-летнего аргентинца 15 миллионов евро, а также бонусы. Итальянская команда надеется арендовать аргентинца с обязанностью выкупа следующим летом.

Однако «ПСЖ» хочет получить за трансфер 20 миллионов евро.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.