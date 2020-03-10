«Ювентус» предлагает Дибале новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон

«Ювентус» проведет переговоры по поводу нового контракта форварда Пауло Дибалы, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere Torino, переговоры пройдет в марте-апреле. «Юве» готов продлить соглашение до лета 2025 года и предложить игроку 10 миллионов евро за сезон. Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинец хочет зарабатывать 12 миллионов.

26-летний Пауло Дибала в текущем сезоне провел 34 матча за ««Юве» и забил 13 мячей при 12 голевых передачах.