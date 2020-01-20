«Ювентус» одержал пятую победу подряд, обыграв «Парму». Роналду оформил дубль

«Ювентус» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии победил «Парму» — 2:1. В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, у гостей забил Андреас Корнелиус.

«Ювентус» одержал пятую победу подряд, с 51 очком в активе туринцы возглавляют турнирную таблицу. «Парма» (28) — седьмая.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Ювентус» — «Парма» — 2:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 43 (1:0). Корнелиус, 55 (1:1). Криштиану Роналду, 58 (2:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру (Данилу, 21), де Лигт, Матюиди, Пьянич, Рэмси (Игуаин, 59), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Дуглас Коста, 81).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани, Кулушевски (Силигарди, 88), Инглезе (Корнелиус, 44).

Предупреждение: Куртич, 71.

Судья: Ди Белло (Италия).

19 января. Турин. Стадион «Алльянц».