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«Ювентус» готов выкупить Морату у «Атлетико» за 15 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» может выкупить нападающего «Атлетико» Альваро Морату, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» готов заплатить мадридскому клубу за трансфер 29-летнего испанца 15 миллионов евро.

Отмечается, что еще пять миллионов туринский клуб предложит «Атлетико» в виде бонусов при достижении определенных целей.

В нынешнем сезоне нападающий забил 12 мячей и отдал девять результативных передач в 48 матчах за туринцев во всех турнирах. Контракт Мораты с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/juventus/2022/05/18-92951315/di_maria-juve_stretta_finale_il_piano_per_morata_e_tutte_le_cifre
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