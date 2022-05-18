Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о своей тренерской карьере и рассказал сколько лет собирается тренировать.

«Все, что имеет значение, это настоящее. И я хочу остаться в «Роме». Мне нравится быть здесь. Я подписал трехлетний контракт, и мы посмотрим, что будет дальше. Смогу я тренировать «Рому» как Фергюсон? Сэр Алекс был в «Манчестер Юнайтед» более 20 лет. Получается я должен оставаться в «Роме» до 79 лет. Возможно я бы мог остаться здесь, пока мне не исполнится 70 лет», — цитирует Моуринью Forzaroma.info.

Контракт 59-летнего португальца с римским клубом действует до июня 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место.

Римляне вышли в финал Лиги конференций и сыграют с «Фейеноордом». Матч состоится 25 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.