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Моуринью — о сравнении с Фергюсоном: «Получается, я должен быть в «Роме» до 79 лет»

Моуринью рассказал, сколько лет собирается тренировать «Рому»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о своей тренерской карьере и рассказал сколько лет собирается тренировать.

«Все, что имеет значение, это настоящее. И я хочу остаться в «Роме». Мне нравится быть здесь. Я подписал трехлетний контракт, и мы посмотрим, что будет дальше. Смогу я тренировать «Рому» как Фергюсон? Сэр Алекс был в «Манчестер Юнайтед» более 20 лет. Получается я должен оставаться в «Роме» до 79 лет. Возможно я бы мог остаться здесь, пока мне не исполнится 70 лет», — цитирует Моуринью Forzaroma.info.

Контракт 59-летнего португальца с римским клубом действует до июня 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место.

Римляне вышли в финал Лиги конференций и сыграют с «Фейеноордом». Матч состоится 25 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

ФК Рома
Алекс Фергюсон
Жозе Моуринью
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 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
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 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
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21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
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Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
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Фиорентина – Ювентус
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Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
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Лаутаро Мартинес

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Хакан Чалханоглу

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Болонья

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