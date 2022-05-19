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Сегодня, 10:40

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио перейдет в «Лацио»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио перейдет в «Лацио», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клубы устно договорились о трансфере 21-летнего бразильца

Отмечается, что полузащитник дал согласие на переход и ему осталось подписать необходимые документы.

«Лацио» заплатит за Антонио восемь миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов.

В сезоне-2021/22 Антонио забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за «Шахтер».

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-lazio-marcos-antonio-shakhtar-news-18-maggio-2022
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