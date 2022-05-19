Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио перейдет в «Лацио»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио перейдет в «Лацио», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клубы устно договорились о трансфере 21-летнего бразильца

Отмечается, что полузащитник дал согласие на переход и ему осталось подписать необходимые документы.

«Лацио» заплатит за Антонио восемь миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов.

В сезоне-2021/22 Антонио забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за «Шахтер».