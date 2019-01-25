"Ювентус" может вернуть Касереса

Уругвайский защитник Мартин Касерес может вернуться в "Ювентус" в текущее трансферное окно, сообщает Sky Sports Italia.

Отмечается, что 31-летний футболист должен заменить Мехди Бенатиу, который в скором времени может покинуть клуб. "Старая синьора" ищет на позицию центрального защитника опытного игрока, знакомого с реализями серии А, и Касерес подходит на эту роль. Он уже играл за "Ювентус" в сезоне-2009/10. Также черно-белые владели правами на него с 2012 по 2016 годы.

Сейчас уругваец играет за "Лацио". В текущем сезоне он провел 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.