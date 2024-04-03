«Ювентус» может сменить Аллегри на Де Дзерби

«Ювентус» заинтересован в приглашении главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Грэм Бэйли.

По информации источника, руководство туринцев рассматривает кандидатуру 44-летнего итальянца на случай ухода нынешнего главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби готов летом покинуть «Брайтон», чтобы возглавить топ-клуб. Сумма выкупа, прописанная в его контракте с английским клубом, составляет 15 миллионов евро.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 29 матчей его команда с 42 очками занимает девятое место в АПЛ.