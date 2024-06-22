«Ювентус» может обменять Кьезу на Санчо или Гринвуда

Руководство «Ювентуса» может обменять вингера Федерико Кьезу на одного из нападающих «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо или Мэйсона Гринвуда, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, этот вопрос будет решаться после чемпионата Европы в Германии. Кьеза выступает за сборную Италии.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.