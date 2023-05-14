Погба получил травму в матче с «Кремонезе» и в слезах покинул поле

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе».

30-летний хавбек правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон. На 24-й минуте встречи француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.

Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился от повреждений. Он впервые вышел в старте с апреля 2022 года.