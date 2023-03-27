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Сегодня, 13:54

«Ювентус» интересуется нападающим «Аталанты» Хойлундом

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Аталанты» Расмус Хойлунн может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.

По информации издания, руководство клуба рассматривает датчанина в качестве замены форварду Душану Влаховичу, который может покинуть клуб в межсезонье.

20-летний нападающий выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 33 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Футбол
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ФК Ювентус
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 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
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 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
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 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
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 Специя 27 5 9 13 23-43 24
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