Жезус близок к продлению контракта с «Наполи»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус в скором времени может продлить контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира. Его соглашение будет рассчитано на год.

По данным источника, в Неаполе довольны выступлениями футболиста в дебютном сезоне. Он устраивает главного тренера Лучано Спаллетти в качестве запасного варианта.

На счету 31-летнего бразильца 1 забитый мяч в нынешнем розыгрыше серии А.