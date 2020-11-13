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«Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте

16:04
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала никак не может договориться с клубом о новом контракте, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, стороны уже длительное время ведут переговоры о новом соглашении, но 26-летний аргентинец не хочет идти на уступки, а туринцы в период пандемии коронавируса также не хотят рисковать и подписывать дорогостоящий контракт. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне серии А Дибала провел три матча.

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