«Ювентус» хочет вернуть Погба, Роналду одобрил возможный трансфер

«Ювентус» не оставил надежды вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Desmarque.

Источник указывает, что «Юве» был бы рад приобрести игрока. Форвард «Старой синьоры» Криштиану Роналду также одобрил этот переход, если его удастся осуществить. При этом указано, что игрока хочет купить и «Реал». Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан все еще хочет видеть его в своей команде.

26-летний Поль Погба в текущем сезоне провел шесть матчей за «МЮ» во всех турнирах и сделал два результативных паса.

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