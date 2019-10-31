«Ювентус» готов заплатить за Холлана 40 миллионов евро

«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зальцбурга» Эрлина Холанна 30-40 миллионов евро, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

19-летний Холанн на клубном уровне провел 87 матчей, в которых забил 43 года и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Зальцбургом» будет действовать до 30 июня 2023 года.

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