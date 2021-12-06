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Голы Куадрадо и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Дженоа»

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Пауло Дибала. Фото ФК «Ювентус»
Пауло Дибала. Фото ФК «Ювентус»
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«Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

На девятой минуте отличился Хуан Куадрадо. Он забил ударом непосредственно с углового.

Второй мяч на 82-й минуте забил Пауло Дибала.

«Юве» набрал 27 очков и поднялся на пятое место. У «Дженоа» 10 очков и 18-я позиция.

Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Дженоа
Голы
Куадрадо, 9 (1:0), Дибала, 82 (2:0)
Ювентус
Щенсны Кьеллини де Лигт Пеллегрини (Алекс Сандру, 46 ) Локателли Бентанкур Мората (Кин, 73 ) Дибала (Кайю Жорже, 89 ) Куадрадо Бернардески (Рабьо, 83 ) Кулушевски
Дженоа
Сиригу Бани (Ванхейсден, 73) Бираски Васкес Камбьясо (Мелегони, 85) Бехрами (Портанова, 59) Гильоне Эрнани Туре (Гальдамес, 59) Экубан Бьянки (Пандев, 58)
Предупреждения
Пеллегрини 34, Мората 72, Кин 74  -  Камбьясо 49

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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