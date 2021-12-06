Голы Куадрадо и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Дженоа»
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«Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.
На девятой минуте отличился Хуан Куадрадо. Он забил ударом непосредственно с углового.
Куадрадо положил настоящий шедевр. Прямым ударом с углового — ???— Матч ТВ (@MatchTV) December 5, 2021
ААААААА pic.twitter.com/IPVhc9b0hn
Второй мяч на 82-й минуте забил Пауло Дибала.
«Юве» набрал 27 очков и поднялся на пятое место. У «Дженоа» 10 очков и 18-я позиция.
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