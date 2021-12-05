Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Он отличился на девятой минуте.

Куадрадо положил настоящий шедевр. Прямым ударом с углового — ???



ААААААА pic.twitter.com/IPVhc9b0hn — Матч ТВ (@MatchTV) December 5, 2021

Колумбиец забил прямым ударом с углового. Вчера в серии А был забит еще один похожий мяч. Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу непосредственно с углового забил «Роме» (3:0).

В матче «Ювентус» — «Дженоа» счет остается 1:0 на начало второй тайма.