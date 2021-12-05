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Хуан Куадрадо забил прямым ударом с углового в матче «Ювентус» — «Дженоа»

5 декабря, 23:49
Хуан Куадрадо. Фото Twitter
Хуан Куадрадо. Фото Twitter
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Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Он отличился на девятой минуте.

Колумбиец забил прямым ударом с углового. Вчера в серии А был забит еще один похожий мяч. Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу непосредственно с углового забил «Роме» (3:0).

В матче «Ювентус» — «Дженоа» счет остается 1:0 на начало второй тайма.

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Евгений Петров все материалы автора

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