«Ювентус» достиг принципиальной договоренности о продлении контракта со Щенсны

«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракт с голкипером Войчехом Щенсны. Туринский клуб хочет заключить с 29-летним поляком соглашение до 2024 года. Стороны уже достигли принципиальной договоренности об условиях договора, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что клуб готов увеличить зарплату игрока до 4,5 миллиона евро за сезон. Нынешний контракт Щенсны с «Юве» рассчитан до 2021 года.

Голкипер перешел в туринский клуб в 2017 году из «Арсенала». Вместе с «Ювентусом» Щенсны дважды выигрывал чемпионат Италии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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