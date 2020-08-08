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«Ювентус» должен будет выплатить Сарри 20 миллионов евро

17:36
Маурицио Сарри. Фото twitter.com/juventusfc.
Маурицио Сарри. Фото twitter.com/juventusfc.
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Увольнение главного тренера Маурицио Сарри обойдется «Ювентусу» в 20 миллионов евро, сообщает Football Italia.

Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Сарри зарабатывал 5,5 миллиона евро за сезон после вычета налогов. За досрочный разрыв контракта Маурицио получит 20,3 миллиона, включая налоги.

Сарри возглавил бело-черных 16 июня 2019 года. Под его руководством команда в девятый раз подряд выиграла чемпионат Италии, набрав 83 очка. Сарри стал самым возрастным победителем серии А среди тренеров. При этом в финале Кубка Италии туринцы проиграли «Наполи».

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