Юный болельщик прорвался через все поле к Роналду. Мальчик остался на скамейке запасных "Ювентуса"

В воскресенье, 21 июля, "Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов. Нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду, который покинул поле на 63-й минуте встречи, сфотографировался с мальчиком, прорвавшимся через стюардов к скамейке запасных итальянской команды.

Роналду пообщался с юным фанатом и дал ему "пять". Португалец предложил парню присоединиться к футболистам "Ювентуса" для совместного просмотра матча.

"Я думал, что стюарды придут за мальчиком. Но, когда это ребенок, то это не проникновение на поле, а момент радости", – цитирует главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри The Sun.

A Cristiano Ronaldo fan got a high five from his hero 🖐 pic.twitter.com/C8nyIYohvX — ESPN (@espn) 22 июля 2019 г.

Шикарный гол Кейна с центра поля в ворота "Ювентуса". Видео