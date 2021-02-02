Ярошик надеется, что Кокорин задержится в Италии

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик высказался о перспективах Александра Кокорина в «Фиорентине». Российский форвард перешел в итальянский клуб из «Спартака» 27 января.

«Мы все были молодыми, я тоже иногда делал глупости, — цитирует «Рейтинг букмекеров» Ярошика. — Конечно, никого не избивал, но шампанское многие заказывали. Это в каком-то роде звездная болезнь, и те, кто через нее прошел, все это понимают. Главное, чтобы Кокорин научился на этих ошибках и в Италии их уже не совершал.

Ярошик выразил надежду, что Кокорин справится с вниманием прессы и требованиями, которые предъявляют футболистам в Италии.

«Надеюсь, он там продержится долго, многому научится и затем сможет передать свой опыт молодым поколениям», — добавил чех.