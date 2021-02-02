Манчини заявил об уходе из сборной Италии после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сообщил 2 февраля о намерении покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

«После чемпионата мира-2022 я не буду работать в сборной. Вернусь к клубной деятельности, — цитирует Tiki Taka Манчини. — Не знаю, кто займет мое место, многие могут. Например, Аллегри, Анчелотти, Гасперини».

Сборную Италии Манчини возглавил в 2018 году. Под его руководством национальная команда выиграла все 10 матчей отборочного турнира на Евро-2020 и заняла первое место в группе в Лиге наций.

56-летний специалист тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18 и занял с командой пятое место в чемпионате России.