Президент «Наполи» не намерен увольнять Гаттузо и спортивного директора

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис 2 февраля опроверг информацию издания La Repubblica о том, что он планирует уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо и спортивного директора Кристиано Джунтоли.

«Не понимаю, почему такое авторитетное издание, как La Repubblica, должно писать фейковые новости, — написал Де Лаурентис в Twitter. — Правда, что это сейчас делают более или менее все, чтобы получить больше сенсаций. Я не собираюсь расставаться со спортивным директором Джунтоли. Забавно, что те, кто сам ошибается, хотят от меня, чтобы я выгнал почти всех».

«Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, имея в активе 37 очков в 19 матчах.