Яго Фальке вернулся в «Дженоа»

Нападающий «Торино» Яго Фальке перешел в «Дженоа». «Грифоны» взяли 30-летнего испанца в аренду до конца сезона с опцией последующего выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

Летом «Дженоа» должен будет заплатить за игрока 13 миллионов евро.

Фальке уже выступал за «Дженоа» в период с 2014 по 2015 года. Потом транзитом через «Рому» он оказался в «Торино». В клубе из Турина нападающий провел в нынешнем сезоне только 6 матчей во всех турнирах.