Агент форварда «Интера» Ромелу Лукаку Майкл Йормарк прокомментировал расистский скандал с изданием Corierre dello Sport.

В четверг газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Черная пятница». Объединение FARE («Футбол против расизма в Европе») назвало обложку расистской, а «Милан» и «Рома» объявили бойкот изданию.

— Я шокирован, — цитирует агента Football Italia. — Я разочарован, практически не верю своим глазам. Мы трижды встречались с представителями серии А. Я знаю, что они выступили с письмом по этому поводу, но, при всем уважении, в нем не было никакого смысла. Я был очень разочарован таким заголовком. Понимаю, что заголовок не отображал содержание, но такого быть не должно. Нельзя проявлять такую бесчувственность. При всем уважении к газете, они не должны были позволить случиться этому. Это только усугубляет проблему.

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