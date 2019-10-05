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«Я — не троянский конь». Главный тренер «Милана» признался, что болел из «Интер»

11:44
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Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло признался, что в детстве болел за «Интер».

— Я болел за «Интер» до 10 лет, но хочу сказать, что я — не троянский конь. Я делаю все возможное, чтобы «Милан» прогрессировал, — приводит Calciomercato слова тренера.

Джампаоло может быть отправлен в отставку после неудовлетворительного старта — в 6 матчах чемпионата Италии у «Милана» 4 поражения, 6 очков и 13-е место в таблице.

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