«Я даже не знаю, кто это». Ибрагимович не хочет видеть Рангника в «Милане»
08:46
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович скептически высказался по поводу Ральфа Рангника. Немецкий специалист с большой вероятностью возглавит «Милан» этим летом.
— Кто такой Рангник? Я даже не знаю, кто это, — цитирует TalkSport Ибрагимовича.
Ибрагимович перешел в «Милан» в январе этого года. На данный момент на счету 38-летнего шведа 6 голов в 13 матчах чемпионата и Кубка Италии.
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