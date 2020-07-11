«Я даже не знаю, кто это». Ибрагимович не хочет видеть Рангника в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович скептически высказался по поводу Ральфа Рангника. Немецкий специалист с большой вероятностью возглавит «Милан» этим летом.

— Кто такой Рангник? Я даже не знаю, кто это, — цитирует TalkSport Ибрагимовича.

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе этого года. На данный момент на счету 38-летнего шведа 6 голов в 13 матчах чемпионата и Кубка Италии.