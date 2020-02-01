Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Вратарь «Удинезе» Муссо: «Лукаку умный и физически разрушительный»

15:03
Теги:

Вратарь «Удинезе» Хуан Муссо поделился впечатлением от игры нападающего «Интера» Ромелу Лукаку перед предстоящим очным матчем. Игра состоится 2 февраля в 22:45 (мск).

— Лукаку физически разрушительный", — цитирует 25-летнего аргентинца Gazzetta dello Sport. — У него хорошая левая нога, и он умный игрок, он всегда принимает правильное решение в последней трети. А еще они прекрасно сыгрались с Лаутаро.

Напомним, 26-летний бельгиец присоединился к итальянскому клубу в августе прошлого года, покинув «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне за «Интер» он забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 21 матче Серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир