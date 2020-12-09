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Вратарь «Болоньи» Скорупски сломал палец руки на тренировке

20:12
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Вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски получил травму на тренировке команды, сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний поляк неудачно упал на тренировке и получил перелом проксимальной фаланги безымянного пальца левой руки. В ближайшее время медики оценят, сколько времени потребуется для полного выздоровления.

В текущем сезоне Скорупски провел 10 матчей в серии А, в которых пропустил 17 мячей.

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