Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Рому»

«Милан» на выезде победил «Рому» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

На 26-й минуте счет в матче открыл Златан Ибрагимович. 40-летний шведский форвард забил ударом со штрафного. На 57-й минуте второй мяч с пенальти забил Франк Кессье. После этого у «Милана» был удален Тео Эрнандес. В концовке один гол отыграл Стефан Эль-Шаарави.

«Милан» набрал 31 очко и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Наполи». У «Ромы» 19 очков и пятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Рома» — «Милан» — 1:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 26 (0:1). Кессье, 57 — с пенальти (0:2). Эль-Шаарави, 90+3 (1:2).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Шомуродов, 80), Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Перес, 68), Мхитарян (Афена-Гьян, 46), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Абрахам (Эль-Шаарави, 63), Дзаньоло.

«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Романьоли, 76), Крунич (Бакайоко, 77), Кессье, Ибрагимович (Жиру, 58), Леан (Тонали, 76), Салемакерс (Балло-Туре, 68).

Предупреждения: Дзаньоло, 7. Карсдорп, 24. Ибрагимович, 26. Эрнандес, 41. Манчини, 49. Томори, 65. Калабрия, 67. Жиру, 77. Кессье, 81. Верету, 90+7.

Удаление: Эрнандес, 66.

Судья: Мареска.

31 октября. Рим. Стадион Олимпийский.