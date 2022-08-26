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Недвед: «Депай входил в список интересов «Ювентуса», но мы выбрали Милика»

Недвед подтвердил отказ «Ювентуса» от Депая
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что туринский клуб отказался от нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. По его словам, «старая синьора» сделала выбор в пользу форварда «Марселя» Аркадиуша Милика.

«Депай входил в список интересов «Ювентуса», но мы выбрали Милика, — приводит слова Недведа Calciomercato. — Мы верим, что у Аркадиуша есть подходящие нам качества, и ожидаем от него голов. Мы верим в Милика и в то, что с ним у нас все будет хорошо».

Ранее сообщалось, что 28-летний поляк согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

После двух туров серии А туринский клуб набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/juve-nedved-esce-allo-scoperto-volevamo-depay-vi-spiego-perche-n-79887
Аркадиуш Милик
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