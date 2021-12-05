«Верона» выкупит Джованни Симеоне у «Кальяри»
21:07
«Верона» намерена выкупить нападающего Джованни Симеоне у «Кальяри». Клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.
26-летний аргентинец подпишет контракт с «Вероной» на четыре года.
В нынешнем сезоне серии А Симеоне забил 11 голов. В списке бомбардиров он делит вторую строчку с Чиро Иммобиле из «Лацио» (11 голов), больше забил только форвард «Фиорентины» Душан Влахович (13).
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю