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«Верона» выкупит Джованни Симеоне у «Кальяри»

21:07
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«Верона» намерена выкупить нападающего Джованни Симеоне у «Кальяри». Клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

26-летний аргентинец подпишет контракт с «Вероной» на четыре года.

В нынешнем сезоне серии А Симеоне забил 11 голов. В списке бомбардиров он делит вторую строчку с Чиро Иммобиле из «Лацио» (11 голов), больше забил только форвард «Фиорентины» Душан Влахович (13).

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Иван Шитик все материалы автора

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