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«Верона» вырвала победу у «Венеции», команда проигрывала после первого тайма 0:3

18:55
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«Верона» одержала сверхволевую победу над «Венецией» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Гости уступали после первого тайма со счетом 0:3, но все же смогли вырвать победу — 4:3.

Дубль оформил нападающий Джованни Симеоне. Именно он и стал автором решающего гола.

Отметим, что «Венеция» заканчивала встречу в меньшиснтве.

Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
3:4
Верона
Голы
Чеккарони, 12 (1:0), Чрнигой, 19 (2:0), Анри, 27 (3:0), Анри, 52 (3:1), Капрари, 65 (3:2), Симеоне, 67 (3:3), Симеоне, 85 (3:4)
Венеция
Ромеро Молинаро Маццокки (Эбуэхи, 66 ) Кальдара Чеккарони Вакка (Тессманн, 75 ) Араму (Свобода, 66 ) Кийен (Бузио, 66 ) Чрнигой Анри Окереке (Йонсен, 7 )
Верона
Монтипо Фараони Казале (Маньяни, 30) Чеккерини Давидович Мигел Велозу (Лазанья, 57) Лазович Илич (Бесса, 79) Тамез Капрари Симеоне
Предупреждения
Вакка 72, Анри 90  -  Маньяни 45, Симеоне 87
Удаления
Чеккарони 63

Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:2
Сассуоло
Голы
Манай, 35 (1:0), Гьяси, 48 (2:0), Распадори, 66 (2:1), Распадори, 79 (2:2)
Специя
Проведель Сала (Бурабия, 67 ) Реца Амиан Эрлич Николау Коваленко (Верде, 67 ) Маджоре (Бастони, 88 ) Манай (Колли, 88 ) Гьяси (Христов, 78 ) Нзола
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр (Толян, 46) Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези (Харруи, 86) Матеус Энрике (Распадори, 46) Берарди Скамакка Дефрель (Бога, 69)
Предупреждения
Реца 1, Гьяси 4, Сала 26, Христов 90  -  Фраттези 44, Кирьякопулос 74, Берарди 85
Судьи
Мареска

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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