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Голевая передача Миранчука принесла «Аталанте» победу над «Миланом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аталанта» обыграла «Милан» — 3:2.
Фото Reuters

«Аталанта» на домашнем поле обыграла «Милан» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Первый гол в игре забил нападающий хозяев Адемола Лукман на 38-й минуте. Через 7 минут форвард гостей Оливье Жиру сравнял счет.

Во втором тайме Лукман забил второй гол «Аталанты» (55-я минута). Однако команде не удалось удержать счет 2:1 и на 80-й минуте нападающий «Милана» Лука Йович сравнял.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив автора дубля Лукмана.

На 90+3-й минуте защитник «Милана» Давиде Калабрия получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через две минуты форвард «Аталанты» Луис Муриэль забил гол с передачи Миранчука и принес команде победу.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.

Италия. Серия А. 15-й тур
09 дек, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Милан

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Милан
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
8
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
9
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
18
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
19
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Оливье Жиру

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Сассуоло

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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

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Лацио

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