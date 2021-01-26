«Верона» арендовала форварда сборной Италии Лазанью

«Верона» объявила о переходе из «Удинезе» нападающего Кевина Лазаньи, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний форвард взят в аренду с обязательным выкупом в конце сезона. Выступать Лазанья будет под номером 92.

Лазанья ранее выступал за «Капри», а в составе «Удинезе» играл с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей и 2 гола в серии A.

Кроме того, с 2018 года Лазанья провел в сборной Италии семь игр.