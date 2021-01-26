«Верона» арендовала форварда сборной Италии Лазанью
19:28
«Верона» объявила о переходе из «Удинезе» нападающего Кевина Лазаньи, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний форвард взят в аренду с обязательным выкупом в конце сезона. Выступать Лазанья будет под номером 92.
Лазанья ранее выступал за «Капри», а в составе «Удинезе» играл с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей и 2 гола в серии A.
Кроме того, с 2018 года Лазанья провел в сборной Италии семь игр.
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