«Венеция» обыграла «Болонью» в чемпионате Италии

«Венеция» обыграла «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 4:3.

В составе «Болоньи» отличились Риккардо Орсолини, Марко Арнаутович и Йерди Схаутен. У «Венеции» голы забили Тома Анри, Софьян Кийен, Давид Окереке и Деннис Йонсен.

«Венеция» набрала 25 очков и занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице. У «Болоньи» 43 очка и 13-я позиция.