Гаспрерини: «Аталанте» нелегко быть узнаваемой в мире. Клуб может выиграть серию А или ЛЧ один раз из 10 тысяч»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 36-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:1) рассказал о своем будущем в клубе.

«Я очень люблю этот клуб и этих болельщиков. Я подписал контракт в ноябре, но все изменилось. И [мое будущее] зависит от клуба, что они решат. Если я останусь, то буду продолжать с энтузиазмом. Независимо от того, что произойдет со мной или игроками, я надеюсь, что «Аталанта» продолжит расти и становиться лучше.

Такому городу, как Бергамо, нелегко быть узнаваемым в мире. Мы добились выдающихся результатов, но, если вы спросите меня, может ли «Аталанта» выиграть серию А, Лигу чемпионов или Лигу Европы, я отвечу, что это случается с одной из 10 тысяч команд», — цитирует Sky Sport Italia.

В текущем сезоне «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея 59 очков после 36 туров.

Гасперини возглавляет клуб с 2016 года, проведя на посту главного тренера 289 матчей.

Контракт 64-летнего специалиста истекает в июне 2024 года.