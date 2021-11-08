В руководстве «Ромы» недовольны поведением Моуринью

Между главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью и спортивным директором клуба Тьягу Пинту возник конфликт. Суть заключается в том, что португальский тренер недоволен составом команды и трансферной политикой клуба, утверждает Il Messaggero.

Руководство же клуба недовольно последними результатами команды, а также поведением португальца, который открыто высказывает свое недовольство.

После 12 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 19 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги конференций римляне с семью баллами после четырех туров идут на второй позиции в группе C.