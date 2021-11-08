Шевченко прибыл в расположение «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прибыл в расположение команды, информирует пресс-служба клуба.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год.

После 12 проведенных матчей «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков.