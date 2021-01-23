Два члена тренерского штаба «Ромы» заразились коронавирусом, сообщает Calciomercato.

Последние тесты на коронавирус выявили два положительных результата у сотрудников «Ромы». Новых заражений среди футболистов не появилось, однако игроков временно закрыли на базе в Тригории в качестве мер предосторожности.

Ранее «Роме» было засчитано техническое поражение 0:3 в матче 1/8 Кубка Италии против «Специи» из-за того, что главный тренер Пауло Фонсека провел 6 замен вместо разрешенных 5. Сам матч прошел 19 января и завершился победой «Специи» (4:2) в дополнительное время. Следующая игра римлян по расписанию должна состояться сегодня в 17:00 с той же «Специей» в рамках 19-го тура серии А.