В Италии сообщили, что «Дженоа» постарается арендовать Миранчука у «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа». Команда из Генуи постарается арендовать 26-летнего россиянина, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В переходе игрока сборной России лично заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В этом сезоне он провел 11 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

Его контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро.