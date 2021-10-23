В Италии сообщили, что «Аталанта» может продать Миранчука за 15 миллионов
Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. По информации Corriere di Bergamo, итальянский клуб готов продать 26-летнего россиянина за 15 миллионов евро.
По информации источника, «Аталанта» намерена подписать вингера «Сассуоло» Жереми Бога. Для регистрации футболиста клубу необходимо продать одного из своих легионеров.
Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://bergamo.corriere.it/atalanta/21_ottobre_23/atalanta-obiettivo-boga-l-attaccante-sassuolo-resta-mirino-cf976a5a-33d5-11ec-93a1-3d25dcfcc17e.shtml
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