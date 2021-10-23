В Италии сообщили, что «Фиорентина» попытается продать Кокорина зимой
Итальянский журналист Никколо Чеккарини рассказал, что «Фиорентина» попытается продать нападающего Александра Кокорина зимой.
«В январе «Фиорентина» вернется на трансферный рынок. Очевидно, что нужны новые люди, чтобы подготовиться к уходу Влаховича. В приоритете — центрфорвард, и он обязательно придет в команду.
Команде нужны два новых игрока атаки, и, возможно, еще один центральный нападающий. Хотя бы потому, что зимой Кокорина выставят на продажу. Приключение русского в «Фиорентине» подошло к концу. На практике он почти никогда не играл, и сегодня клуб не может позволить себе не иметь альтернативы Влаховичу, с кем, вероятнее всего, попрощается в июне, а не в середине сезона", — приводит слова Чеккарини Fiorentinanews.
В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.
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Дополнительная информация:
https://www.fiorentinanews.com/ceccarini-lavventura-di-kokorin-terminera-a-gennaio-e-arrivera-sicuramente-un-centravanti-non-solo-berardi-per-la-fascia/
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